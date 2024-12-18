وزير العدل يشارك في احتفالية النيابة الإدارية بمرور 70 عامًا علي تأسيسها

شارك المستشارعدنان فنجري وزير العدل ، اليوم الأربعاء، احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، بحضور المستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيف من المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية.



وجه وزير العدل التحية والتهنئة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية بمناسبة احتفالهم ، مشيدًا بدور هيئة النيابة الإدارية.

وأكد أن الدستور قد جاء مؤكدًا على أهميتها فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد المالى والإداري، وحماية الوظيفة العامة، مثمنا دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة .

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