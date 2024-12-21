السبت 21 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مقتل 5 من قوات قسد في اشتباكات مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا

قوات سوريا الديمقراطية،فيتو
قوات سوريا الديمقراطية،فيتو

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة “بقسد”، في بيان اليوم السبت عن مقتل 5 من مسلحيها في هجوم شنته فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية المدعومة من تركيا على منبج.

 

مقتل 5 من قوات سوريا الديمقراطية في منبج

وقالت قسد في بيانها “أن عملية للتصدي  لهجوم الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على سد تشرين، أسفرت عن مقتل العشرات منهم وتدمير عدد  من الدبابات والمدرعات العائدة، ومقتل 5 من قوات قسد”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت قال قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني،  إنه سيتم دمج الفصائل السورية بمؤسسة واحدة في الجيش الجديد تحت إدارة وزارة الدفاع، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.

 

الجولاني يكشف عن هيكل الجيش السوري الجديد 

وجاء ذلك على هامش لقاء الشرع مع عدد من ممثلي الفصائل العسكرية السورية، نوقش فيه شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة.

ورجحت مصادر سياسية سورية مطلعة، أن تضم هيكلية الجديد جميع الفصائل التي شاركت في إسقاط النظام السابق بالإضافة إلى مجموعة من الجيش السابق، باستثناء كبار الضباط أو الأقل رتبة ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب.

و أوضحت أن السلطة الجديدة في دمشق لن تعلن رسميًا عن حل الجيش السوري السابق، تفاديًا لسيناريو ما حدث عند حل الجيش في العراق بعد سقوط النظام عام 2003، رغم اختلاف أسلوب تغيير النظام في البلدين.

 

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