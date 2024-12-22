قال برهان كور أوغلو السفير التركي لدى سوريا إن تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها العامة بمدينة حلب في المستقبل القريب.

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت



وأشار السفير في مقابلة مع قناة tvnet إلى أن السفارة التركية في دمشق استأنفت عملها في 14 ديسمبر الجاري بعد توقف دام 12 عاما.

وأضاف أن الدبلوماسيين الأتراك يقيمون مؤقتا في أحد الفنادق، حيث أن مبنى البعثة الدبلوماسية تضرر كثيرا خلال السنوات الـ12 الماضية ويحتاج إلى إصلاحات.

وتابع: "توجه الزملاء الآن إلى حلب لفتح القنصلية العامة".

استئناف عمل سفارات عدد من الدول

وفي وقت سابق تم في دمشق استئناف عمل سفارات عدد من الدول التي توقفت منذ عام 2011 عن إقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة الرئيس بشار الأسد بسبب إدانة تصرفاته وسط احتجاجات شعبية.

واستأنفت السفارة القطرية في دمشق عملها في 17 ديسمبر الجاري، وذلك بعد 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك، أعيد فتح سفارات فرنسا ودول غربية أخرى في سوريا.

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