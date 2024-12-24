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رياضة

كهربا يرفض العروض المحلية حال رحيله عن الأهلي في يناير

كهربا لاعب النادي
كهربا لاعب النادي الأهلي

اقترب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بقوة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة. 

ورفض محمود كهربا مناقشة أي عروض للانتقال إلى أندية محلية داخل الدوري المصري، حيث يفضل اللاعب الاحتراف الخارجي خاصة لامتلاكه عدة عروض من بعض الدوريات العربية للحصول على خدماته.   

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل حيث يختتم الفريق استعداداته غدا على ملعب النادي بمدينة نصر قبل السفر إلى برج العرب. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني للنادي الأهلي مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

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