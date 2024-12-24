الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظ الغربية يستقبل شكاوى المواطنين

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل شكاوى المواطنين ويؤكد خدمة المواطنين

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ظهر اليوم جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة. 

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استقبال طلبات المواطنين

وجاءت جولة محافظ الغربية لمتابعة آليات استقبال طلبات المواطنين والتأكد من تقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، وتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم وبحث سبل حلها بشكل فوري وفعّال، في إطار توجه المحافظة نحو تحسين الخدمات وتخفيف العبء عن المواطنين، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عناني، مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ. 

تخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة

وتابع محافظ الغربية خلال الجولة تقديم المواطنين لطلباتهم عبر 12 شباكًا تم تجهيزها بعناية لتلبية مختلف احتياجاتهم وقد تم تخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ودون عناء، وشباك آخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين.

 شباكين مخصصين لخدمة المواطنين

كما تفقد محافظ الغربية شباكين مخصصين لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى، وأربعة شبابيك للاستعلام عن الطلبات المقدمة للإدارات المختلفة، ومنها التخطيط، وخدمة المواطنين، والخزينة، وطلبات المرافق. إضافة إلى ذلك، شملت الجولة الاطلاع على عمل شباكين مخصصين لطلبات مركز المعلومات والمرافق، التي تشمل طلبات تصاريح الحفر وكروت الوصف، وشباكين لخزينة التحصيل لتيسير المعاملات المالية.

وخلال جولته حرص المحافظ على استقبال المواطنين لعرض مشكلاتهم المتعلقة بمختلف القطاعات الخدمية، وأبدى المحافظ اهتمامًا كبيرًا بكل شكوى، وعلى الفور، وجّه المسؤولين التنفيذيين بسرعة التحرك لحل القضايا التي طُرحت، مؤكدًا ان تلبية احتياجات المواطنين يأتي في مقدمة أولوياته.

وأكد اللواء أشرف الجندي خلال جولته أن “المواطن هو محور اهتمامنا الأول، وعلينا أن نعمل بجد لتوفير خدمات تلبي احتياجاته بأعلى معايير الجودة.” وأضاف: “المحافظة تسعى لتطوير آليات العمل بما يضمن تقليل الوقت المستغرق لإنجاز الطلبات، وتقديم خدمة حضارية تعكس التزامنا تجاه المواطن.”

وشدد المحافظ على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا أن الاهتمام بمطالبهم ووضعها على رأس الأولويات هو نهج مستمر تسعى المحافظة لتعزيزه.

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