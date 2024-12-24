فوز 219 شخصا من أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وذويهم في قرعة الحج

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي، عن فوز ٢١٩ مهندسًا وذويهم في قرعة الحج للنقابة لعام ١٤٤٦ هجريًا، بعد تقدم ٤٣٨ مشتركًا، وذلك على جميع المستويات السياحية (الفاخر ٥ نجوم، الاقتصادي، والبري)

وأعرب الدكتور هشام سعودي عن تهانيه القلبية للفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وإقامة مميزة ضمن أسرة النقابة، كما أكد أن النقابة تسعى دومًا لدعم أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشار الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام النقابة، إلى أن القرعة شهدت إقبالًا كبيرًا من المهندسين وذويهم، وهذا ما يعكس ثقة المهندسين في الخدمات المقدمة من النقابة، حيث أن النقابة تولي أهمية كبيرة لتوفير كافة سبل الراحة والدعم لأعضائها وأسرهم.

وقال المهندس محمد قبيصي إن النتائج جاءت المستوى البري (تحسين ٥ نجوم): فاز ٣٨ مهندسًا من بين ٤٢ متقدمًا، والمستوى الاقتصادي (تحسين ٥ نجوم): فاز ٥٥ مهندسًا من بين ١٢٦ متقدمًا، والمستوى الاقتصادي (موسم كامل): فاز ٧٣ مهندسًا من بين ١٩٤ متقدمًا، والمستوى الفاخر (٥ نجوم): فاز ٥٣ مهندسًا من بين ٧٦ متقدمًا،

وأشار قبيصي إلى أن النقابة حرصت على تقديم أفضل الأسعار والخدمات، ليستفيد منها المهندسون وأسرهم من مختلف المحافظات، كما أعلن عن تنظيم لقاء خاص قبل موعد السفر لشرح مناسك الحج وتوزيع هدايا الحجاج والتأشيرات.

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