حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ينظم حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان: نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسان، بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، في السادسة من مساء اليوم.

المشاركون بالمائدة المستديرة لحزب العدل

وكشف الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب أن المائدة سيحضرها عدد من خبراء حقوق الإنسان ممثلين للعديد من الجهات المعنية سواء نواب برلمانيين أو مؤسسات مجتمع مدني أو ممثلى عدد من الأحزاب.

وتأتي المائدة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من الفاعليات التي نظمها حزب العدل خلال شهر ديسمبر ناقشت مختلف الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المعاقين والمرأة وكيفية تنمية حقوق الإنسان والنهوض بها داخل مؤسسات الدولة والمجتمع كافة.

يُدير المائدة الدكتور إسلام ريحان، أمين لجنة الحريات وحقوق الإنسان بحزب العدل، ويشارك بها عدد من قيادات الحزب وأعضائه ممثلين لأغلب المستويات التنظيمية.

وأضاف الشناوي، أن المائدة تتزامن مع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي يجب أن يتحول إلى فرصة حقيقية لتقييم ما تحقق والاعتراف بالنواقص والعمل على إصلاحها.. فلا يمكن تحسين ملف حقوق الإنسان دون شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين المصريين أنفسهم.

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