غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

تسبب عرض شركة "وولمارت" عملاق التجارة الأمريكية قمصانا تحمل صورة زعيم حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار موجة غضبة إسرائيلية.

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية قمصانا تحمل صورة السنوار

جاء ذلك عقب نشر قناة "كان" العبرية أن شركة "وولمارت" تعرض في موقعها الإلكتروني قمصاننا تحمل صورة رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن عرض "وولمارت" لقميص السنوار في موقعها الإلكتروني، أدى إلى غضب في صفوف المستوطنين.

وانتقدت صحيفة "معاريف" العبرية بيع قمصان تحمل صورة السنوار عبر موقع الشركة الأمريكية دون أي قيود.

ونوهت الصحيفة إلى أن مجموعة مناصرة أمريكية تدعى StopAntisemitism تركز على مكافحة "معاداة السامية"، توجهت إلى الشركة عبر حسابها عبر منصة "إكس"، وقالت: "هل أنتم مدركون أنكم تبيعون ملابس تحتفل بالإرهاب والعنف ضد اليهود؟ هذه فضيحة"- على حد زعمها.

ودعت المجموعة الشركة إلى إزالة هذه المنتجات من الموقع الإلكتروني، وفي وقت لاحق تم إزالة الصور من الموقع الإلكتروني للشركة.

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