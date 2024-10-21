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بزيادة 25%، أسعار توريد قصب وبنجر السكر في موسم 2025

موسم قصب السكر
موسم قصب السكر
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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي. 

وأضاف وزير التموين أن  سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر. 

أحمد شيرين كريم قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر

من ناحية أخرى، قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تعيين  الدكتور أحمد شيرين كريم قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر، وتعيين المهندس سامي أحمد عبد المطلب قائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

 

وفي سياق متصل قبلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستقالة المقدمة من الدكتور أحمد أبو اليزيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

 

استقالة اللواء عصام البديوي من رئاسة شركة السكر والصناعات التكاملية

 

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تولي المحاسب صلاح فتحي منصب رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك اعتبارًا من غد السبت، خلفًا للواء عصام البديوي الذي تقدم باستقالته عبر منشور تم نشره على الصفحة الرسمية للشركة على موقع الفيسبوك.

 

وتقلد صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، إلى جانب دوره السابق كعضو منتدب فني لشركة السكر والصناعات التكاملية.

وكان اللواء عصام البديوي قد أعلن استقالته من منصبه عبر بيان نشره على صفحة الشركة بموقع فيسبوك، معربًا عن تقديره وشكره لكافة العاملين بالشركة خلال فترة عمله التي استمرت لأربع سنوات.

 

ووصف اللواء عصام البديوي هذه الفترة بأنها محطة بارزة في مسيرته المهنية، متمنيًا للعاملين دوام النجاح والتوفيق في مواسم الإنتاج المقبلة.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإعادة الهيكلة وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والشركات التابعة لها، والاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، لتنفيذ كافة المهام والتكليفات خلال المرحلة المقبلة. 

 

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