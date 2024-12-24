الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

متحف الطفل يعلن عن مسابقة "رحلة العائلة المقدسة" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

متحف الطفل، فيتو
متحف الطفل، فيتو

 يشارك متحف الطفل فى مسابقة رسم بعنوان "رحلة العائلة المقدسة فى مصر"، الموجه  للأطفال والشباب  من سن 6 وحتى 19 عاما، وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية وجمعية الصداقة المصرية المجرية.

وتهدف المسابقة إلى دعوة الأطفال للتفكير معا فيما يمكن أن تمثله رحلة العائلة المقدسة كحدث عظيم ووصولها واستقبالها فى مصر، وكذلك تقديم كل ما يعنيه فكرة الضيافة والكرم والمساعدة التى تمتع بها العائلة المقدسة  من خلال أعمال الأطفال والشباب.

 ويمكن للأطفال المجريين والمصريين المشاركين فى المسابقة تقديم تفسيرهم الخاص للأحداث التى جرت فى محطات وأماكن الرحلة الطويلة واستقبال العائلة المقدسة فى مصر، ومن المقرر أن يقدم أحد المعرض الفنية معرضا للأعمال المجرية والمصرية الفائزة من رسوم الأطفال على أن يكون آخر موعد لتقديم الأعمال يوم 30 ديسمبر الجارى. 

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متحف الطفل العائلة المقدسة رحلة العائله المقدسه مركز الدراسات القبطية مكتبه الإسكندرية
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