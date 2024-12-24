الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 48 ألفا و611 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات من مطعم شهير في الشيخ زايد والمساكن بالصالحية

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للتدريب على حفظ السلام بالاتحاد الأفريقي

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 48 ألفا و611 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 26 ألفا و921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و657 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 مخالفة موقف عشوائي، و935 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص و21 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى السير بدون تراخيص تجاوز السرعة المقررة ضبط المخالفات المرورية مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول

مواد متعلقة

ضبط 14 لصًا لارتكاب جرائم سرقات من مطعم شهير في الشيخ زايد والمساكن بالصالحية

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للتدريب على حفظ السلام بالاتحاد الأفريقي

ضبط شاب تعدى على كلب بالقاهرة

ضبط 8 شركات سياحية بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

سقوط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات تهديد طلاب إحدى المدارس ببورسعيد على يد مستقلى دراجات نارية

ads

الأكثر قراءة

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

المزيد

انفوجراف

الوحيد في البريميرليج.. محمد صلاح يسجل 126 هدفا و66 أسيست في 6 مواسم مختلفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

المزيد
الجريدة الرسمية