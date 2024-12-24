أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للتدريب على حفظ السلام بالاتحاد الأفريقي

نظمـت أكاديمية الشرطة (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية)، فعاليات ورشة عمل بعنوان "اعتماد دليل الإجراءات القياسية لتقييم وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين لعمليات دعم السلام بالاتحاد الأفريقى" والتى عقدت على مدار (5) أيام خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري بحضور (20) مشاركًا من مسئولى الاتحاد الأفريقى والقدرات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية الأفريقية وممثلى الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالاتحاد الأفريقى.

وتستهدف ورشة العمل اعتماد مسودة دليل الإجراءات القياسية لاختبار واختيار العناصر الشرطية المقرر مشاركتها ضمن وحدات الشرطة المشكلة أو ضباط الشرطة الفرديين بمهام دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقى؛ من أجل ضمان اختيار أفضل الكوادر الشرطية المشاركة فى تلك المهام.

ويأتي ذلك فى إطار دعم وتنمية القدرات الشرطية فى عمليات دعم السلام التى يقودها الاتحاد الأفريقى أو يدعمها من خلال القوة الأفريقية الجاهزة.

وشملت جلسات ورشة العمل نقاشات مثمرة شارك فيها ضباط الوزارة بما يمتلكونه من خبرات فى مجال حفظ السلام تم اكتسابها عبر المشاركات المصرية الفعالة والمتميزة فى هذا المجال منذ بدء أول مشاركة للشرطة المصرية فى عام 1989 وحتى الآن لتحتل الشرطة المصرية المركز الثالث ضمن أكبر الدول المساهمة فى عمليات حفظ السلام.

وانتهت ورشة العمل بتحقيق مستهدفاتها والوصول إلى صيغة نهائية للدليل الاسترشادى الخاص باختيار وتعيين الكوادر الشرطية المقرر مشاركتها فى وحدات الشرطة المشكلة أو كضباط شرطة فرديين على أن يتم إرسال الصيغة النهائية لممثلى الدول الأعضاء بالاتحاد تمهيدًا لاعتماده.

وأعرب مسئولو الاتحاد الأفريقى عن امتنانهم لمستوى التنظيم المتميز والذى أسهم فى إنجاح الفعالية وكذا المشاركة المتميزة لخبراء الوزارة التى أثرت المناقشات وذلك لما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.