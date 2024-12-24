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ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

أبطال موضوع عائلي،
أبطال موضوع عائلي، فيتو

مسلسل موضوع عائلي، تفصلنا أيام قليلة على انطلاق مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حيث من المقرر عرضه على منصة شاهد يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

وانضم عدد من النجوم الجدد في الجزء الجديد إلى جانب نجوم مسلسل موضوع عائلي المعروفين ومن أبرز هؤلاء النجوم الجدد؛ الفنانة رانيا يوسف التي تجسد شخصية عبلة عبد الجواد وهي سيدة تقرر رفع قضايا على إبراهيم “ماجد الكدواني” لطرده من شقته وتطارده لرغبتها في الزواج منه.

وهناك أيضا الفنانة سماح أنور التي تظهر خلال أحداث المسلسل، كما تشارك أيضا في الجزء الثالث الفنانة الشابة ياسمينا العبد التي تقدم شخصية شيماء، والطفل جان رامز الذي يجسد شخصية عباس شقيق شيماء. 

بوسترات مسلسل موضوع عائلي ٣

وسبق أن طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية الخاصة ببطلات بمسلسل موضوع عائلي 3، وظهرت البطلات على البوسترات والأبطال الرجال ووجوههم ملطخة بلون أسود وعلى ملامحهم الحزن وإلى جانب كل صورة “إيموجي” يعكس صفة من صفات كل شخصية منهم.

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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