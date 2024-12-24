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وزير العمل ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي بالوزارة ومديرياتها

وزير العمل ورئيس
وزير العمل ورئيس التنظيم والإدارة،فيتو

استقبل وزير العمل محمد جبران، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة

تفاصيل سَدّ العجز الوظيفي في وزارة العمل 

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء،ناقش الجانبان آليات تنفيذ سَدّ العجز الوظيفي في "الوزارة" و"المديريات"،وكذلك بحث ملف الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات،وكيفية الإعلان عنها.

الاتفاق علي نشر وظائف وزارة العمل بموقع بوابة الوظائف الحكومية 

إتفق الوزير جبران،ود. صالح الشيخ،على استخدام بوابة الوظائف الحكومية للإعلان عن فُرص العمل في الداخل والخارج، والتي تُوفرها الوزارة من خلال "ملتقيات التوظيف، والنشرة القومية التي تصدر كل 15 يومًا، بالتعاون مع القطاع الخاص، وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وذلك بهدف الترويج لهذه الوظائف،وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرص العمل،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،وتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

حضر اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارية المركزية لشؤون مكتب الوزير،وجوزيف رضا مدير عام التطوير المؤسسي بالوزارة،ومن جهاز التنظيم والإدارة د. هبة جاد الرب مستشار رئيس الجهاز.

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