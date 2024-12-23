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أخبار مصر

وزير العمل: استخراج شهادات مزاولة حرفة بالمجان في مشروع المونوريل

العمالة غير المنتظمة،
العمالة غير المنتظمة، فيتو

أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الإثنين عن استمرار الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات في تقديم كافة أنواع الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد استخراج شهادات جديدة لقياس مستوى مهارة، ومزاولة حرفة، للعمالة غير المنتظمة،داخل موقع العمل بمحطة المستقبل بمشروع المونوريل،بالقاهرة،موضحًا أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار تنفيذ خطة الوزارة للتأمين الصحي على هذه الفئة،بالتعاون مع وزارة الصحة،وهيئة التأمينات الإجتماعية، مُشيرًا أنها استكمالًا لعملية استخراج "الشهادات" التي بدأت حتى الآن في "العاصمة الإدارية" ثم "مشروع الضبعة النووية " و"الأسكندرية".

من جانبه أوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة أن هذه الإجراءات، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم والرعاية لهم،والتأمين الصحي عليهم،حيث أن هذه الشهادات التي يتم استخراجها بالمجان، بعد اختبارات تُشارك فيها الإدارة المركزية للتدريب المهني،والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة،وعدد من الخبراء والمدربين. 

وأصبحت ضمن شروط التأمين الصحي،وتأكيد على امتلاك العمالة غير المنتظمة المهارات اللازمة في حال رغبتها الانتقال إلى عمل آخر في الداخل والخارج،أو كوثيقة مطلوبة ضمن مصوغات للتعيين.. رافق مدير المديرية في عملية الاختبارات وإصدار الشهادات: محمود صقر،ونبوية مصطفي، وشيرين حماد، ومحمد معوض، وشريف صفوت، وشيماء شعبان، وأحمد عيسوي، ومحمد عاشور، وممدوح رجب، من مديرية العمل.

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