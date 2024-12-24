البابا تواضروس: قلوبنا تعتصر ألما على أوضاع العالم ونصلي من أجل السلام

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية التأمل في النعم الإلهية وتقديم الشكر لله على بركاته مع نهاية العام، داعيًا في الوقت نفسه إلى وضع الأحلام والضعفات عند قدمي المسيح مع بداية السنة الجديدة، ليحقق ما يتوافق مع مشيئته ويرفع عنّا أي ضعف.

تهنئة الكاثوليك بعيد الميلاد

جاءت تصريحات البابا تواضروس خلال زيارته، لمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة، لتهنئة غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي تحتفل به عدد من الكنائس المسيحية بعد غدٍ الأربعاء.

وخلال اللقاء، أشار قداسة البابا إلى الألم الذي يعتصر قلوب الجميع بسبب الأوضاع في بعض مناطق العالم، مؤكدًا على أهمية الصلاة من أجل إحلال السلام، مضيفًا: "نصلي دائمًا ونطلب السلام: (يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك).

كما أعرب عن امتنانه لاستقرار مصر، التي وصفها بأنها "أرض مباركة بزيارة السيد المسيح والعائلة المقدسة لها".

من جانبه، أعرب غبطة البطريرك إبراهيم إسحق عن سعادته بزيارة البابا تواضروس، مؤكدًا أن ميلاد السيد المسيح هو دعوة لتقديم المزيد من العطاء والتأسي بحياته المباركة التي جلبت الخير للعالم.

رافق قداسة البابا خلال الزيارة عدد من الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى شخصيات من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في أجواء احتفالية تعكس روح المحبة والسلام.

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