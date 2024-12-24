الدراسات العليا بجامعة القناة يناقش ضوابط المؤتمرات والنشر العلمي

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة قناة السويس جلسته رقم 435 بمقر الجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين، ووكلاء الدراسات العليا بالكليات، ومديرو عموم القطاع، لمناقشة قرارات لجنة ضوابط المؤتمرات والنشر، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث.

جامعة القناة،فيتو

جامعة القناة،فيتو

أبرز ما جاء في جلسة المجلس

استعرض المجلس الضوابط المقترحة لحضور المؤتمرات كشرط من شروط المنح، وجاءت كالتالي: لطلبة الماجستير: يُلزم الطالب بحضور مؤتمرين على الأقل، أحدهما مؤتمر الكلية للدراسات العليا أو مؤتمر جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا، لطلبة الدكتوراه: يُلزم الطالب بحضور أربعة مؤتمرات، على أن يكون اثنان منها على الأقل مرتبطين بمؤتمر الكلية أو مؤتمر الجامعة لشئون الدراسات العليا

كما تُشترط موافقة وكيل الكلية على حضور المؤتمرات خارج الجامعة إذا كانت ذات صلة بتخصص الباحث، مع تقديم برشور المؤتمر لدراسته.

جامعة القناة،فيتو

جامعة القناة،فيتو

لا يُعتد بالمؤتمرات كشرط للمنح إلا بعد موافقة مجلس الدراسات العليا، مع الالتزام بمعايير تشمل تقديم أبحاث علمية وليس إلقاء، ووجود لجنة تحكيم، ومحاور وأهداف واضحة للمؤتمر.

مناقشة معايير النشر العلمي

كما ناقش مجلس جامعة القناة أيضًا معايير النشر العلمي، التي تضمنت:

النشر في المجلات الدولية المُدرجة في قوائم المجلس الأعلى للجامعات، ومجلات الكليات المعتمدة، والمجلات المصنفة دوليًا مثل Web of Scienceـ Scopus.

المجلات المصرية المصنفة دوليا طبقا المجلس الأعلى للجامعات، في حالة النشر في مجلات الكلية غير المتخصصة، تُشترط موافقة مجلس الكلية وعميدها.

وإذا كانت الدورية أو المجلة غير مصنفة يجب موافقة المشرفين والوكيل قبل على النشر.

مناقشة مواعيد المؤتمرات

بالإضافة إلى مناقشة مجلس جامعة القناة مواعيد مؤتمرات الكليات السنوية لشؤون الدراسات العليا، وموضوعات تتعلق بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، بما يشمل إدارة البعثات والإعارات والمهمات العلمية لتطوير الكفاءات الأكاديمية.

كما استعرض المجلس سبل تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، مؤكدًا أهمية تطوير البحث العلمي وتحقيق الاستدامة الأكاديمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.