جامعة القناة تعلن نتائج جائزة الأبحاث العلمية لغير أعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فوز المهندسة آية محمد أحمد إبراهيم، المدرس المساعد بكلية الهندسة، بالمركز الأول في جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع لغير أعضاء هيئة التدريس لعام 2024-2025.

الفائز بالمركز الثاني في مسابقة أبحاث المجتمع

كشفت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن حصول الباحثة نهاد يوسف عطية محمد، أخصائي معامل ثالث بكلية الطب البشري، على المركز الثاني.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

اجتماع اللجنة العليا للتحكيم في مسابقة خدمة المجتمع

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتحكيم برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والتي تعمل بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وباشرت اللجنة عملها لاختيار الفائزين بالجائزة، بحضور أعضاء اللجنة: الدكتور العربي هندي شندي شميس، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور شريف محمد عبد الحق رضوان، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور عبادي محمد عادل القاضي، الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جائزة الأبحاث ذات المردود المجتمعي

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن الجائزة تركز على الأبحاث ذات المردود المجتمعي أو البيئي، والقابلة للتسويق بين وحدات الإنتاج في القطاعين الحكومي والخاص، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق باستخدام الإمكانيات المتاحة، ومنشورة في مجلة علمية متخصصة خلال السنوات الثلاث السابقة للتقدم بها.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جدير بالذكر أن المهندسة آية محمد أحمد إبراهيم فازت بالمركز الأول عن البحث المقدم بعنوان: "التأثير التآزري (الامتصاص والتحلل البيولوجي) لتثبيت ستربتوميسيتات على الفحم الحيوي المصنوع من البوص لتطبيقه في مفاعل السريان لأعلى ذو طبقة الحمأة اللا هوائية."

حصدت الباحثة نهاد يوسف عطية المركز الثاني عن بحث بعنوان: "مستشعر رطوبة مرن يعتمد على أكسيد الجرافيك المطبوع بالضوء."

كما حضر الاجتماع المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمحاسبة منى أوزوريس، مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.

تعكس هذه الجائزة التزام جامعة قناة السويس بتعزيز الأبحاث الموجهة لخدمة المجتمع، وتشجيع الباحثين على تقديم حلول مبتكرة تخدم الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية.

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