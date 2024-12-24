مفاجأة بتقرير الطب الشرعي في مقتل عامل على يد صديقه بسبب مغازلة زوجته بالعجوزة

كشف تقرير الطب الشرعي لعامل لقي مصرعه على يد صديقه بسبب مغازلته زوجته ومراودتها عن نفسها بالعجوزة عن أسباب الوفاة.

وجاء في التقرير أنه عثر بجثة المجني عليه عدة جروح مستوية الحواف بأطوال تتراوح بين حوالى 1 سم، 8 سم بالانف ويسار الرأس والعنق والصدر وأسفل يمين ويسار الظهر، وجرح مشرذم الحواف بابعاد حوالي 1 و2 سم بالشفة العلوية مع فقد حيوى بالقواطع الامامية المركزية.



كما عثر بالجثة علي بضع جروح مستوية الحواف تفصل الرأس والجذع والأطراف عن بعضها البعض بالشق على فروة الرأس، كما تبين وجود كسر منخسف بالجدارية اليمنى بأبعاد حوالي 8 سم ممتد منه كسور شرخية بالعظم المؤخر والجدارية اليسرى بالشق على الانسجة الرخوة والعضلات بالوجه والعنق كما عثر علي دكانات مشتبهة لانسكابات دموية.

وأشار تقرير الطب الشرعي ان تلك الاصابات أحدثت قطع بالأوعية الدموية الرئيسية ليسار العنق وانفصال كامل للرأس عن العنق، وتبين انفصال كامل للاطراف والاصابات المشاهدة والموصوفة بالانف ويسار الرأس هى اصابات حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب او اجسام صلبة ذات حافة حادة ايا كان نوعها وهى بسيطة وغير كافية في حد ذاتها لاحداث الوفاة وهي جائزة الحدوث من مثل السلاحين المضبوطين ( سكين، ساطور والاصابة المشاهدة الموصوفة بالشفة العلوية هي إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب ارض ايا كان نوعه هي بسيطة وغير كافية لاحداث الوفاة.

والاصابة والمشاهدة والموصوفة بالصدر والظهر هي اصابات حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بجسم أو اجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل السلاحين المضبوطين والاصابة المشاهدة والموصوفة بالرأس بالصفة التشريحية هى اصابة غير حيوية ذات طبيعة رضية حدثت بالمصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه قد حدثت بعد وفاة المجنى عليه ولا علاقة لها بالوفاة.

وأوضح تقرير الطب الشرعي ان الاصابات الموصوفة والمشاهدة بجسد المجني عليه غير حيوية ذات طبيعة قطعية عميقة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات طبيعة حادة أيا كان نوعها وحدثت عقب وفاة المجنى عليه ولا علاقة لها بالوفاة وجائزة الحدوث من مثل السلاحين المضبوطين سكين، ساطور.

واوضح تقرير الطب الشرعي ان الوفاة تعزي إلى الإصابات الطعنية بالصدر والظهر ومضاعفاتها والواقعة فى مجملها جائزة الحدوث من مثل تصوير النيابة العامة.

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