الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة أوراق متهمين بقتل عامل للمفتي في سوهاج

إحالة أوراق متهمين
إحالة أوراق متهمين بقتل عامل للمفتي

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق المتهمين "ع.م.ا" و"ع.ع" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل عامل والشروع فى قتل طفل. 

 كما أجلت الحكم على المتهم الثالث "ا.ن" إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "م.ا" والشروع في قتل الطفل المجنى عليه "ن.ع" بدائرة مركز البلينا.

على غرار حبيبة الشماع، ضبط سائق ميكروباص تحرش بفتاة فى الشروق

إحباط محاولة تهريب 3 ملايين قرص كبتاجون بقيمة 4 مليارات جنيه

صدر الحكم برئاسة المستشار حازم شوقى عقيل وعضوية المستشارين مصطفى كمال وبلال فتحى بأمانة سر عصام حسانين ومحمد علاء.

وكان  مأمور مركز شرطة البلينا، تلقى إخطارًا من المستشفى المركزى، بوصول المجنى عليه عام  ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفى جثة هامدة، إثر إصابته بطلقات نارية في أنحاء متفرقة بالجسد، وإصابة الطفل المجنى عليه بطلقات نارية.

وكشفت التحريات قيام المتهمين 3 أشخاص بإطلاق النار على المجني عليهم من أسلحة نارية كانت بحوزتهم في أحد الأماكن، بعد أن تربصوا بهم بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه وإصابة الآخر.

والقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات سوهاج قتل عامل والشروع فى قتل طفل مأمور مركز شرطة البلينا مركز شرطة البلينا فضيلة مفتي الجمهورية سوهاج اليوم

مواد متعلقة

على غرار حبيبة الشماع، ضبط سائق ميكروباص تحرش بفتاة فى الشروق

إحباط محاولة تهريب 3 ملايين قرص كبتاجون بقيمة 4 مليارات جنيه

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة محتجز داخل أحد الأقسام بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب

ضبط 8 شركات سياحة بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

الأمن يكشف حقيقة القبض على سيدة ونجلتها من داخل كمبوند بالهرم

تحرير 132 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية فى مدينة السلام

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 2 آخرين عقب تبادل لإطلاق النار بالعياط

ads

الأكثر قراءة

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

كهربا يثير الجدل بعد أزمته مع جمهور الأهلي، والنشطاء: الفولت العالي انتهى

الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي

زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي بعد قليل

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

منوعات

المزيد

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية