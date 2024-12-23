إحالة أوراق متهمين بقتل عامل للمفتي في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق المتهمين "ع.م.ا" و"ع.ع" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل عامل والشروع فى قتل طفل.

كما أجلت الحكم على المتهم الثالث "ا.ن" إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "م.ا" والشروع في قتل الطفل المجنى عليه "ن.ع" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حازم شوقى عقيل وعضوية المستشارين مصطفى كمال وبلال فتحى بأمانة سر عصام حسانين ومحمد علاء.

وكان مأمور مركز شرطة البلينا، تلقى إخطارًا من المستشفى المركزى، بوصول المجنى عليه عام ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفى جثة هامدة، إثر إصابته بطلقات نارية في أنحاء متفرقة بالجسد، وإصابة الطفل المجنى عليه بطلقات نارية.

وكشفت التحريات قيام المتهمين 3 أشخاص بإطلاق النار على المجني عليهم من أسلحة نارية كانت بحوزتهم في أحد الأماكن، بعد أن تربصوا بهم بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه وإصابة الآخر.

والقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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