الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 -12- 2024

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد  والوجه البحرى ,و على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء،بارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الثلاثاء 24-12-2024

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا


طقس الغد فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  19

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01  ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05  ودرجة الحرارة العظمى 19

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 20

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الثلاثاء درجات الحرارة غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

يصل ارتفاع الأمواج لـ 3.5 متر، تحذير من الملاحة بهذه الشواطئ

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

تحذير من الملاحة بهذه الشواطئ، سرعة الرياح تصل لـ 50 كم فى الساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23 - 12 -2024

درجات الحرارة اليوم الإثنين 23 -12- 2024 في مصر

طقس اليوم، أمطار وشبورة على هذه المناطق
ads

الأكثر قراءة

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس

بغداد بونجاح يصل القاهرة بعد ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي (صورة)

الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرود ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

هل نشهد قفزات في سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير مصرفي يوضح (فيديو)

أخطر وأهم جاسوس فى مصر، إسرائيل تحيى ذكرى وفاة مئير ماكس بينيت

تامر أمين يفتح النار على أحد لاعبي الأهلي: الجمهور ما بيتهددش ولا يتلوي دراعه (فيديو)

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين إثر انهيار جسر في البرازيل

مغامرة فلكية غير مسبوقة، مسبار باركر يدنو أكثر من أي جسم صنعه الإنسان للشمس

شارع شبرا، أجواء الكريسماس تُضفي البهجة وسط زحام القاهرة (فيديو وصور)

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 23/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري: الحسد أو العين قد يؤديان إلى الانتحار

مفتى الجمهورية: سيادة الأوطان مقدمة على النفوس الإنسانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية