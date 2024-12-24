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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء،  وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  ليلًا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:09

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