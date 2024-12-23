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رياضة

تفاصيل جديدة في أزمة انسحاب فريق بيراميدز للكرة النسائية من أمام نادي مسار

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حصلت فيتو على معلومات جديدة بشأن انسحاب فريق بيراميدز للكرة النسائية، خلال مباراته اليوم أمام فريق مسار بالدوري المصري. 

انسحاب بيراميدز أمام مسار بالكرة النسائية 

وانسحب فريق بيراميدز للكرة النسائية من مباراته أمام فريق مسار، في المباراة التي كان مقررا لها اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات دوري الكرة النسائية

وعلمت فيتو بأن لاعبات بيراميدز متأخر لهن مستحقات خمسة شهور لم يتقاضين خلالها أي أموال، لذلك قررن الانسحاب من المباراة لإجبار النادي على صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وعلمت فيتو أيضا أن قطاع الناشئين بالكامل وقطاع الكرة النسائية لديهم مستحقات متأخرة لدى نادي بيراميدز. 

اعتبار فريق مسار فائز بالمباراة 

يذكر أن فيتو انفردت بأن سبب عدم حضور فريق الكرة النسائية بنادي بيراميدز إلى أرض ملعب مباراته أمام فريق مسار، يرجع إلى عدم صرف لاعبات نادي بيراميدز لمستحقاتهن المتأخرة.  

وأشار المصدر إلى أن عدم حضور فريق بيراميدز لخوض مباراته أمام مسار يعد انسحابا جديدا في دوري الكرة النسائية، مضيفا أن فريق نادي مسار أصبح فائزا بالمباراة بهدفين نظيفين.   

موعد مباراة مسار أمام بيراميدز

وكان من المقرر أن يواجه فريق مسار لكرة القدم النسائية، اليوم فريق بيراميدز، وذلك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز الجاري، على ملعب 30 يونيو في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وكان فريق الكرة النسائية بنادي مسار بقيادة كابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني، استطاع في آخر مباراة له،أن يهزم فريق زد بقيادة الكابتن محمود خلف على ملعب وايت تو دريم، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري  الممتاز.  

الأهلي يتصدر الدوري

يُذكر أن نادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وخسر مباراة واحدة فقط أمام فريق مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يأتي مسار في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 9 مباريات خاضها وله 3 مؤجلات.

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