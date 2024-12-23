موقف عمر كمال من العودة لقائمة الأهلي أمام المصري

قال مصدر طبي داخل النادي الأهلي: إن عمر كمال سيتواجد في قائمة الفريق في مباراة المصري المقبلة بعد غيابه عن مباراة الأمس أمام شباب بلوزداد الجزائري حيث أصبح اللاعب لائقًا طبيًا بعد إصابته الأخيرة في اليد.

في سياق آخر، عقد محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة مع محمد الشناوي قائد الفريق اليوم من أجل مناقشة زمة اللاعبين مع جماهير الأحمر أمس عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري، حيث استعرض الثنائي تفاصيل الأزمة بالكامل وتطرقا إلى بعض الأمور الخاصة بموقف اللاعبين من الأزمة قبل الاتفاق على إنهاء الأمر في المباراة المقبلة.

وقال مصدر داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي: إن اللاعبين تعاهدوا على التوجه إلى مدرجات ملعب برج العرب بالاسكندرية خلال مواجهة المصري من أجل الاعتذار لجماهير النادي بعد واقعة مباراة شباب بلوزداد أمس التي أعقبها رفض اللاعبين ومحمد رمضان المدير الرياضى التوجه إلى المدرجات لتحية الجماهير بعد السباب الذي تعرض له بعض اللاعبين أثناء المباراة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران اليوم من أجل دراسة فريق المصري استعدادًا لمواجهة الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبوالأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد أمس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.