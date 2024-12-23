جامعة سوهاج تكشف حقيقة سقوط سقف بقسم العظام بالمستشفى القديم ووقوع إصابات

كشفت جامعة سوهاج حقيقة ما أثير مؤخرا، ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط سقف قسم العظام بالمستشفى الجامعي القديم ووقوع إصابات بين المرضى والتمريض، مشيرة إلى أنه تم سقوط جزء من بطانة السقف بالدور الأرضي بقسم العظام، ولا توجد أي إصابات لأي من المرضى أو الاطباء أو التمريض أو الجهاز الإداري.

وأكد بيان الجامعة أن مجلس الجامعة قام باحتواء الموقف على الفور واستدعاء الإدارة الهندسية ومشرفي العمل لمعاينة الوضع على الطبيعة، والتأكد من المشكلة وإتخاذ اللازم من أعمال الإصلاح والصيانة، وتم عودة العمل على الفور بالمستشفى الجامعي القديم، التي تستقبل آلاف المرضي على مدار اليوم لتلقي الخدمات العلاجية المجانية.



وجدير بالذكر انه جاري تجهيز أقسام ( جراحة العظام- القلب والصدر- المخ والأعصاب) لمبني مستشفي الجراحات التخصصية والتي سيتم افتتاحها قريبًا.

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