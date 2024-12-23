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محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بحدائق الأهرام (صور)

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه
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تفقد المهندس عادل  النجار محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بوصلة الربط لخط مياه قطر ٨٠٠ مم مع خط مياه  ٣٠٠ مم وذلك بشارع الضغط العالي بمنطقة ح بقطاع حدائق الأهرام نطاق حي الهرم وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح. 
 

وكلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع بحدائق الأهرام حيث من المقرر أن تتأثر عددًا من المناطق خلال فترة إصلاح الكسر والربط لخطوط المياه. 
 

توفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه

كما وجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين وللطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجات المواطنين فورًا، مشددا علي رئيس حي الهرم بإعادة الشيء لأصله فور انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة والإصلاح والربط لخطوط المياه. 
 

رافق المحافظ هند عبدالحليم نائبة المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومصطفي عبد العليم نائب رئيس الحي لقطاع هضبة الأهرام.

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عادل النجار محافظ الجيزة محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

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