القومي للبحوث صرح علمي مصري يحصد الجوائز والتقدير العالمي.. تصدر قائمة مؤشر سيماجو للمراكز البحثية للعام الثالث.. ساهم في تقديم حلول عملية لمشاكل المجتمع.. وهذه أبرز التحديات التي تواجهه

في عالم يتسارع فيه التقدم العلمي والتكنولوجي، يبرز دور المؤسسات البحثية كشمعة تضيء الدروب نحو المستقبل، ومنارة العلم هذه في مصر هو المركز القومي للبحوث، الذي لا يقتصر دوره على إنتاج الأبحاث العلمية، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم حلول عملية لمشاكل المجتمع، وتحسين حياة المواطنين، ففي ظل التحديات التي تواجه العالم، يقف المركز شامخًا، شاهدًا على الإصرار المصري على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وحقق المركز القومي للبحوث إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاته الحافل، حيث تصدر المركز قائمة مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية للعام الثالث على التوالي (2024) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود حثيثة بذلها باحثو المركز في مختلف التخصصات العلمية، حيث تمكنوا من تحقيق نتائج بحثية متميزة على المستوى الدولي. وقد تجلى تفوق المركز في العديد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقييم، والتي شملت الإنتاج البحثي النوعي، والابتكار، والخدمات المجتمعية.

وعلى المستوى المحلي، تفوق المركز القومي للبحوث على عدد من المؤسسات البحثية الرائدة في مصر، حيث جاء في المركز الثالث مركز البحوث الزراعية، وفي المركز السادس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وفي المركز الثامن هيئة الطاقة الذرية، وفي المركز العاشر معهد بحوث البترول.

ويعتبر مؤشر سيماجو أحد أهم المؤشرات العالمية التي تقيس أداء المؤسسات البحثية، وهو نتاج تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة السيفير، ويهدف إلى تحفيز البحث العلمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية في المنطقة.

الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث

ما الذي يميز المركز القومي للبحوث؟

أكدت نتائج التقييم أن المركز القومي للبحوث يتميز بعدة عوامل، منها:

الإنتاج البحثي المتميز: حيث يصدر المركز عددًا كبيرًا من الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات علمية مرموقة عالميًا، كما يحظى هذه الأبحاث بإقبال كبير من الباحثين الآخرين للاستشهاد بها.



الابتكار: يسعى المركز دائمًا إلى تحويل نتائج أبحاثه إلى تطبيقات عملية تساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع.



الخدمات المجتمعية: يقدم المركز العديد من الخدمات المجتمعية، مثل الاستشارات العلمية والتدريب، مما يساهم في تطوير المجتمع.



أهمية هذا الإنجاز

يعتبر حصول المركز القومي للبحوث على المركز الأول في مؤشر سيماجو إنجازًا وطنيًا، حيث يعكس المكانة المرموقة التي وصل إليها البحث العلمي المصري على المستوى الإقليمي والدولي، كما يشجع هذا الإنجاز الباحثين المصريين على بذل المزيد من الجهد والإبداع، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث العلمي.

ويمثل المركز القومي للبحوث في مصر أحد أهم الصروح العلمية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير البحث العلمي وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، وقد حظي هذا المركز بتقدير عالمي واسع، وذلك بفضل الإنجازات العلمية الكبيرة التي حققها، والجوائز والمراكز المتقدمة التي حصل عليها على المستوى الدولي والإقليمي.

أبرز الجوائز والمراكز التي حصل عليها المركز القومي للبحوث

مؤشر سيماجو: تصدر المركز القومي للبحوث مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية للعام الثالث على التوالي (2024) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا الإنجاز يعكس الريادة التي يحظى بها المركز في الإنتاج البحثي النوعي والابتكار والخدمات المجتمعية.

جوائز الدولة للعلوم: حصل باحثو المركز القومي للبحوث على العديد من جوائز الدولة للعلوم في مختلف المجالات، مما يؤكد جودة الأبحاث التي ينجزونها وأهميتها في تطوير العلوم والتكنولوجيا في مصر.

جوائز عالمية أخرى: بالإضافة إلى الجوائز المحلية، حصل باحثو المركز على جوائز عالمية مرموقة من مؤسسات علمية دولية، مما يعكس الاعتراف الدولي بأبحاثهم وإسهاماتهم في المجتمع العلمي العالمي.

مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية: احتل المركز القومي للبحوث مراكز متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية للمؤسسات البحثية، مما يعكس مكانته المرموقة على الساحة العالمية.



أسباب تفوق المركز القومي للبحوث

يسعى المركز القومي للبحوث إلى تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، مما يزيد من قيمة الأبحاث العلمية ويجعلها ذات تأثير مباشر على حياة الناس، ويعزز المركز التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية، مما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة واكتساب أحدث التقنيات، كما يوفر المركز لباحثيه بيئة عمل متطورة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء البحوث العلمية.

يحظى المركز القومي للبحوث أيضا بدعم كبير من الحكومة المصرية، مما يساهم في تمويل الأبحاث ودعم الباحثين، ويتميز المركز بكفاءة عالية في إدارة الموارد البشرية والمالية، مما يساهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

أهمية المركز القومي للبحوث لمصر



يساهم المركز في تطوير البحث العلمي في مصر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة، وفي إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات، مثل الصحة والزراعة والصناعة، كما يساهم المركز في تعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي كمركز للبحث العلمي والابتكار، وتخريج كوادر علمية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.



التحديات التي تواجه المركز القومي للبحوث

يحتاج المركز إلى المزيد من التمويل لتمكين الباحثين من إجراء المزيد من الأبحاث وتطوير المختبرات والمعدات، كما يحتاج إلى جذب الكفاءات المصرية والعربية والأجنبية للعمل فيه، وتسهيل إجراءات نقل التكنولوجيا الناتجة عن الأبحاث إلى القطاع الصناعي.



ويتطلع المركز القومي للبحوث إلى المستقبل بتفاؤل كبير، حيث يسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة في مصر، ومن المتوقع أن يشهد المركز المزيد من النمو والتطور في السنوات القادمة، وذلك بفضل الدعم الحكومي والجهود المبذولة من قبل الباحثين والعاملين بالمركز.

وختامًا، يعتبر المركز القومي للبحوث أحد أهم الركائز التي تقوم عليها النهضة العلمية في مصر، وقد حقق إنجازات كبيرة على المستوى المحلي والدولي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا المركز في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مما يساهم في تقدم مصر ورفعتها.

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