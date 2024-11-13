القومي للبحوث يعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

ينظم نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث ندوة علمية هامة تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال البحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز.

وتشهد الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يقدمون أوراق عمل تناولت مختلف جوانب هذا المجال الواعد، وتتطرق إلى أحدث التطورات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وتتضمن الندوة مجموعة متنوعة من المحاضرات التي تناولت مواضيع حيوية مثل الذكاء الاصطناعي في مجال الطب حيث تم تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتطوير العلاجات، والذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وسيتم فيه استعراض الأدوات والتقنيات التي يستخدمها الباحثون لتسريع وتسهيل عملية البحث العلمي.



كما سيتم مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية التعليم وتطوير المناهج الدراسية.

وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والأكاديميين، وتشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير المجتمع.



وتعقد الندوة في القاعة الجديدة بمركز البحوث القومي، يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024.