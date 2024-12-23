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ثقافة وفنون

افتتاح معرض الفنان الراحل مصطفى الفقي بمتحف محمد محمود خليل غدا

معرض مصطفى الفقي،
معرض مصطفى الفقي، فيتو

تفتتح وزارة الثقافة غدًا الثلاثاء، معرضًا استيعاديًا للفنان الكبير الراحل مصطفى الفقي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة أفق بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين. 

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن لوحات الفنان مصطفى الفقي تشي عن روحانية غامضة، تستطيع أن تعرف الشيء الكثير عنها، إذا أنت نظرت إليها من الخارج، أما الجوهر، فيقف خلفه ذكرياته وما تطمئن إليه نفسه حيث ألفة المشهد بتفاصيله وكأن العمل رحلة إلى عالم أثيري عجيب، مليء بالضباب، تتخايل لعينيه منه وجوه لا تتضح ملامحها للمتلقي، مهما سلط عليها من أضواء الذاكرة، مشاهده درامية تستشعر فيها ما يشبه الهمهمة، رهافة هذا العالم وبراعة تصويره يعكس حالة من الهدوء لوجدان المشاهد ولكن وراء ذلك المظهر الساكن دفئًا وحركة من خيال، هدوء يشمل الظاهر والباطن، الحواس والخيال.

ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى 16 يناير 2025، وذلك بقاعة أفق بـمتحف محمد محمود خليل وحرمه

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