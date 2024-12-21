الفنان سامح الطويل يقيم معرض "اضطراب" بمركز الجزيرة للفنون الأحد

يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش، العرض البصري المنتظر للفنان سامح الطويل "اضطراب"، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في تمام السادسة مساءً بمركز الجزيرة للفنون ومتحف الخزف الإسلامي بالزمالك، في حضور لفيف من الفنانين.

أعمال الطويل تدعو الجمهور إلى استكشاف الحدود المائعة بين الثنائيات

ويقول الدكتور وليد قانوش: إن المنطق البصري لدى الفنان سامح الطويل يأخذ تفاعلات متعددة الجوانب وتثمره ارتباطه وشغفه بالثقافة المعاصرة وتحولاتها المتسارعة كانعكاس طبيعي للمتغيرات السياسية والمجتمعية والبيئية والاقتصادية وما شابه.

هنا يأتي دوره كفنان واعٍ له حساباته الخاصة حول دوره ودور الفن الذي لا يقتصر عنده في التعبير فقط ولكن للتأثير أيضًا، ووجد ضالته في الوسائط المتعددة التي أمدته ببناء لغوى وتشكيلي يتجاوز المكان والزمان وخلق واقع تصوري محاكى وتخيلي في آنٍ واحد بشأن ما يطرحه من قضايا".

من جانبها ذكرت سحر البحيري منسقة العرض: " يجسّد النهج الفني للطويل منهجية متعددة المجالات، حيث يدمج بين الرسم والتشكيل والفن الرقمي والموسيقى المفاهيمية وفن الأداء والأعمال التركيبية... تدعو أعمال الطويل الجمهور إلى استكشاف الحدود المائعة بين الثنائيات – هنا وهناك، الذات والآخر، الفوضى والنظام – وتشجع على التأمل في كيفية تشكيل المقاربات متعددة الأبعاد للتجارب الشخصية والجمعية.

ويقدم معرض "اضطراب" منصة للنقاش حول تعقيدات الحياة العصرية وإمكانية النمو والتحول وسط الفوضى. إنه معرض ملائم جاء في الوقت الملائم ووثيق الصلة بالقضايا العالمية المعاصرة ويقدم منظورًا مفعمًا بالأمل حول الإمكانيات التي يمكن أن تنبثق عن الاضطرابات.

برنامج معرض اضطراب

يقام معرض اضطراب للفنان سامح الطويل يوم 22 ديسمبر بمركز الجزيرة للفنون، ويكون جدول المعرض كالآتي:

18:00 – الافتتاح والكلمات

19:00 – عرض حي " فوضى " في القاعة الرئيسية لمتحف الخزف الإسلامي

19:30 – جولة داخل المعرض

25.12.2024

18:30 – أداء حي " مستعد للرحيل "

19:00 – حفل توقيع ومناقشة كتاب “سامح الطويل.. دراسة تحليلية نقدية (مونوغراف)" بقلم الناقدة فاطمة علي

02.01.2025

18:30 – عرض أدائي حي "خارج الصندوق".

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