صالون محمود سعيد الثقافي يناقش “دفتر العقل” احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية صالون ثقافي يناقش فيه كتاب "دفتر العقل" للشاعر أحمد فضل شبلول عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر.

ويناقش كتاب “دفتر العقل” الدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، ويدير الفعالية الدكتور فوزي خضر.

ومن المقرر ان تقام الندوة يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الـ 6 مساءً بقاعة الندوات بمركز محمود سعيد للمتاحف، وذلك في 6 شارع محمد باشا سعيد جناكليس الإسكندرية.

كتاب دفتر العقل

يتطلع الشاعر أحمد فضل شبلول من خلال كتابه “دفتر العقل” إلى الإسهام بتجربة شعرية جديدة ومغايرة من خلال ديوان شعر تتمحور قصائده حول "العقل".

يعتقد أن الاتجاه الوجداني سيطر على رقعة كبيرة من ساحة الإبداع الشعري، وخاصة عند الشعراء الرومانسيين أو مدرسة أبولو الشعرية، من أمثال إبراهيم ناجي وعلي محمود طه وأحمد رامي وغيرهم، وأن القلب كان هو المنوط بعمليات الحب والهيام والشوق والغرام، وتم نفي العقل لصالح القلب، مع أنه ثبت علميا أن العقل هو مركز العمليات الوجدانية التي يشعر بها القلب.

كما يعتقد شبلول أنه يرد تلك العمليات إلى محركها الأساسي وهو العقل، الذي يصفه البعض بالجفاء وعدم التفاعل مع العواطف والأحاسيس الوجدانية، وقد ثبت أن العقل هو مركز هذه الأحاسيس، وأنه يتمتع بالعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك، وأن العمليات العقلية هي التي تتحكم في مصير الإنسان وليست العمليات الوجدانية أو العاطفية التي سرعان ما تزول وتنتهي مثل أي انفعالات وقتية، ولكن تترك أثرها في العقل وفي اللاوعي أو العقل الباطن الذي له دوره الخطير في مسيرة الإنسانية، فهناك العقل الجمعي، والعقل الباطن النوعي، وصولا إلى الإدراك الشامل والعقلي الكلي للكون والحياة، وهو "الله".

واستطاع الشاعر أحمد فضل شبلول من خلال قصائد ديوانه "دفتر العقل" أن يتغنى بالعقل ويرصد تحولاته وإشعاعاته ومشاركاته في المسيرة الإنسانية، فقدم ستًّا وعشرين قصيدة، وقعت في 122 صفحة.

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