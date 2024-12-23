الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقوط أمطار على عدد من المناطق في الإسكندرية

سقوط أمطار على عدد
سقوط أمطار على عدد من المناطق في الإسكندرية

 شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار على مناطق شرق غرب ووسط المحافظة، وذلك تزامنًا مع نوة قاسم.

 

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للأمطار.

كما أجرى اللواء "محمود نافع"، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال النوة، متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها وتفقد محطات منطقتي "المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

 

أمطار غزيرة تضرب شوارع وميادين محافظة الإسكندرية

 وأوضح "نافع" أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطات الشركة، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتهم الفنية ومتابعة انتظام العمل بهم، مؤكدًا أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد "نافع" جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

 ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوى، والعمل على حلها فورًا.

وأكد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الصرف الصحي بالإسكندرية الاسكندرية اللواء محمود نافع طقس

مواد متعلقة

تطورات جديدة بشأن رحيل تاليسكا إلى فنربخشة التركي

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

تجديد حبس المتهم بالتلاعب في عدادات الكهرباء بمدينة نصر
ads

الأكثر قراءة

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي

كهربا يثير الجدل بعد أزمته مع جمهور الأهلي، والنشطاء: الفولت العالي انتهى

زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي بعد قليل

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

منوعات

المزيد

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية