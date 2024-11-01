علامات الحزن على رونالدو بعد التعادل أمام الهلال بالدوري السعودي (فيديو)

الدوري السعودي، رصدت عدسات الكاميرات حزن كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عقب التعادل أمام الهلال في المباراة التي انتهت بهدف لكل منهما وأقيمت على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وجاء هدف النصر مبكرًا عن طريق تاليسكا في الدقيقة الأولى من الشوط الأول.

وتمكن ميتروفيتش من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 77 من المباراة.

تشكيل النصر أمام الهلال

تشكيل الهلال أمام النصر بالدوري السعودي

النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

ويحتل النصر وهو في جعبته 19 نقطة المركز الثالث بـ الدوري السعودي هذا الموسم، من 9 مباريات خاضها «العالمي» في دوري روشن حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و4 تعادلات، وبدون هزيمة لرفقاء الأسطورة رونالدو.



بينما ما زال يتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 25 نقطة من 9 مباريات خاضها «الزعيم».