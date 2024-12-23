فان دايك يتغزل في محمد صلاح: أرقامه تتحدث عنه

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، بما يقدمه الدولي محمد صلاح، زميله خلال لقاءات الموسم الجاري.



ووصل صلاح للهدف رقم 229 لصالح ليفربول في مختلف المسابقات، ليتجاوز بيلي ليدل كرابع أفضل هداف في تاريخ ليفربول، بهدفيه في شباك توتنهام، مساء أمس الأحد.



وقال فان دايك عن محمد صلاح، الذي أصبح رابع أفضل هداف في تاريخ ليفربول (229 هدفا): «الأرقام تتحدث عن نفسها. إنه رياضي مميز للغاية».

وأضاف خلال تصريحات نشرته «سكاي سبورتس»: "صلاح قدم أداءً رائعًا للنادي، وآمل أن يكون هذا أفضل موسم له على الإطلاق مع النادي، حيث يظل مهمًا بأهدافه وتمريراته الحاسمة وكونه حاسمًا. نحتاج دائمًا إلى أداء متكامل منه لأن كل العمل الدفاعي الذي يمكنه القيام به مهم جدًا بالنسبة لنا كخط دفاع أخير، لذلك عليه الاستمرار وأعتقد أنه سيفعل ذلك".

وعما إذا كان يعتقد أن صلاح سيقدم كل ما لديه مرة أخرى في الموسم المقبل في ظل عدم حسم موقف عقد اللاعب المصري، قال فان ديك: «لا أعرف».

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