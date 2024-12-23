18 هدفا وأسيست.. أرقام محمد صلاح في آخر 9 مباريات بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

ليفربول يبدع في الدوري الإنجليزي.. الريدز يتربع على عرش البريميرليج.. أرقام قياسية بالجملة لمحمد صلاح بعد الفوز على توتنهام.. والفرعون يثير الجدل مجددا بشأن مستقبله مع ناديه