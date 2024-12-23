وصول منتخبات البطولة العربية للدراجات إلى القاهرة

الدراجات، وصل إلى القاهرة المنتخبات المقرر مشاركتها في منافسات البطولة العربية لسباقات المضمار للدراجات، المقامة خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري، على مضمار ستاد القاهرة.

وصلت المنتخبات المشاركة 8 في البطولة وهي، الجزائر وقطر والسعودية والمغرب والبحرين وتونس والإمارات، بالإضافة إلى منتخب مصر.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة محمد إبراهيم قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركة في البطولة وجاءت كالتالي،

منتخب الرجال

يوسف زكي - محمود بكر - أحمد سعيد - عمر السعيد - حسين ناصر - محمود صبحي.

منتخب السيدات

إبتسام زايد - منة فتحي - العلياء بن بيلا - مي أشرف - حبيبة أسامة.

منتخب الشباب

محمد أيمن - محمد عبد الحميد - أدهم عبد المنعم - ياسين مصطفى - مصطفى عيسى - يوسف وائل.

من جانبه أكد أيمن علي رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن منتخب مصر أصبح جاهزا للمنافسة على لقب البطولة التي ستشهد مشاركة ٨ منتخبات.

وكشف أيمن علي أن استضافة مصر البطولة العربية بعد أيام قليلة من انتخاب مجلس الإدارة يعد تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مجلسه يواصل اجتماعاته من أجل ضمان خروج البطولة بالشكل الذى يليق باسم ومكانة مصر.

وحرص أيمن علي رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا للبطولة على عقد اجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب وجميع اللاعبين وحذر من التهاون أو التراخي وطالب لاعبي ولاعبات المنتخبات بضرورة الفوز بلقب البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.