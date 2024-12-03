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أخبار مصر

تعليم القاهرة تحصد ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
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وجهت سماح إبراهيم 
مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التهنئة لتوجيه عام التربية الموسيقية والمشرفين ولجميع الطلاب والطالبات الفائزين فى المسابقة.

 

تعليم القاهرة تحصد ثلاث مراكز جمهوري فى مسابقات أعياد الطفولة للعام الدراسى  ٢٠٢٥/٢٠٢٤

حيث حصد تعليم القاهرة ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية لمسابقة أعياد الطفولة وهى كالآتى: 

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مدير تعليم القاهرة تشدد على اتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نوفمبر

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"تعليم القاهرة" تشدد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة خلال امتحانات شهر نوفمبر

- المركز الثالث بمسابقة أمهر عازف لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية 
للطالب  يونس محمد حسين 
بإدارة المقطم التعليمية.

_ المركز الثالث فى مسابقة أحسن صوت لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية 
الطالب حمزة محمد عبد العاطي 
إدارة الزيتون التعليمية.

_ المركز السابع فى مسابقة أمهر عازف للمرحلة الإعدادية والثانوية 
للطالب ياسين سمير سعيد 

بإدارة المقطم التعليمية.

 

 

 

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