إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية (صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه لا تهاون لردع المخالفين والمقصرين بانتهاك القوانين الخاصة بالبناء، لما يترتب عنها من أضرار تعود على المجتمع وعلى المواطن.

الحزم في تطبيق القانون فيما يخص مخالفات البناء

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن الحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، والحفاظ على هيبة الدولة، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

تنفيذ إزالة فورية بابوصوير

ومن جهة أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى من الطوب البلوك، على مساحة ١٠٠ متر، بعزبة الكرايم وتمت الإزالة بمعدات قرية أبو صوير البلد، وتمت الإزالة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بأبوصوير وحماية الأراضي الزراعية بالجمعية الزراعية.

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

تنفيذ إزالة فورية بقرية ام عزام

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة فورية لحجرة غير مكتملة البناء، على مساحة ٢٠ متر، بعزبة منشية عصمت.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، تنفيذ إزالة فورية لسور (بناء بدون ترخيص)، على مساحة ٧٥ مترا، بقرية أبو عاشور.



جانب من أعمال الإزالة،فيتو

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

إزالة بحي ثان مدينة الإسماعيلية

تم تنفيذ إزالة فورية في حي ثان عبارة عن شدة خشبية لسقف الدور السابع علوى بدون ترخيص بشارع الدقهلية والمدارس بمنطقة عرايشية مصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

جانب من أعمال الإزالة،فيتو

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات السالف ذكرها.





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