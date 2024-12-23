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أخبار مصر

محافظ القاهرة يبحث مع سفيرة دولة البحرين سبل التعاون المشترك

محافظ القاهرة مع
محافظ القاهرة مع سفيرة دولة البحرين، فيتو
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التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم بالسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة دولة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والبحرين والتى تبدو واضحة فى التوافق فى الرؤى خلال الزيارات المتبادلة بين زعيمى البلدين.

 

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وناقش محافظ القاهرة خلال لقائه مع سفيرة دولة البحرين سبل تفعيل اتفاق الصداقة والتعاون بين القاهرة ومحافظة العاصمة عاصمة البحرين والذي تم توقيعه في يونيو ٢٠٢٢على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مجالات تخطيط المدن والمرافق ومجالات الثقافة والفنون والعلوم والتعليم والصحة والطب والسياحة والرياضة والبيئة والعلاقات التجارية للاستفادة المتبادلة بينهما.
وأضاف محافظ القاهرة أن هذا الاتفاق يأتي استمرارًا للجهود المبذولة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يرسخ آفاق العمل الثنائي، ويُسهم في تعزيز وتنمية التعاون بمختلف المجالات.

ومن جانبها أكدت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي توطدت بفضل المساعي الحثيثة والجهود المتواصلة من جانب قادة ومسؤولي البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك.

 

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