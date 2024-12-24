توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

توقعات الأبراج 2025، أيام قليلة وينتهي عام 2024 ويهل علينا عام 2025، ومع مشارف الانتهاء من عام 2024، يبحث عدد كبير من المهتمين بمجال علم الابراج والفلك عن الأبراج الأكثر حظا فى 2025، وعن توقعات العام الجديد 2025، وما تخبئه الأبراج لهم في عام 2025.



ما هي الأبراج الأكثر حظا فى 2025؟

ويهتم عدد كبير من مواليد برج الحمل في البحث عن توقعات برج الحمل 2025 للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لمواليد هذا البرج.

برج الحمل

توقعات الأبراج 2025، توقعات برج الحمل 2025

وفي السطور التالية تكشف لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج الحمل 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد تكشف توقعات برج الحمل 2025 في العام الجديد

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات برج الحمل 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج الحمل مواليد الفترة من 22 يوليو إلى 22 أغسطس.

توقعات برج الحمل 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

وقالت عبير فؤاد إن توقعات برج الحمل خلال عام 2025 على الصعيد العاطفي هي كالتالي:

على الصعيد العاطفي

- إذا كنت خاليا:

في فبراير.. "فينوس" في منزل العلاقات تمنحك سحرا لا يقاوم، وتجذب الانتباه أينما ذهبت. كن منفتحًا على مقابلة أشخاص جدد، ولكن ابتداء من 30 مارس حتى 22 أكتوبر: نبتون في برجك.. حينئذ لا تنجرف خلف الأوهام، وابحث عن المشاعر الحقيقية، ولا ترفض القيام بنشاطات جديدةإذا أردت أن تقابلأشخاص يشبهونك.

- إذا كنت متزوجا:

مع وجود كوكب "المشتري" في منزل العلاقات حتى 9 يونيو.. توقّع أوقات من الفرح والتوافق مع شريك حياتك، لكن في سبتمبر:"المريخ"معاكس مع المشتري مما يثير أعصابك..حينئذٍ استخدم هذه الطاقة لإجراء مناقشات صادقة كي تحل النزاعات.

نصيحة: من المهم أن تخطط لأنشطة تجمعكم معًا.. سواء كان ذلك مشروعًا، أو هواية مشتركة جديدة، فالأمر كله يتعلق بخلق الذكريات معًا.



على الصعيد المهني والمالي

إذا كنت تعمل:فإن عام 2025 هو عام السعي لتحقيق التميز والتقدم.

حتى 9 يونيو.. المشتري يمنحك فرص للتوسع والتعليم المستمر، لكن قد تكون مُطالب بعمل خيارات صعبة كي توازن بين الحياة المهنية والشخصية.

إذا كنت تبحث عن عمل: في فبراير.. كوكب "فينوس" يجعلك تتمتع بشخصية جذابة بشكل خاص أثناء المقابلات.

ابتداء من 7 يوليو إلى 8 نوفمبر.. "أورانوس" بمنزل العلاقات يمنحك موهبة ابتكارية، وتبدي استعدادا لتجربة عمل يتطلب إبداعًا أو طريقة جديدة في التفكير.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي

عام 2025 يمنحك فرص كبيرة لتحقيق توافق أفضل مع عائلتك، فقط ابتداء من 9 يونيو.. "المشتري" في مربع برجك قد يجلب بعض التوتر في علاقتك بالبعض، لكن بشكل عام ستحتل العائلة مكانًا مهمًا بالنسبة لك.

نصيحة: ابحث عن التوازن بين رغبتك في الاستقلال ومسؤولياتك العائلية.

للحفاظ على الانسجام، سيكون من الحكمة التواصل بشكل مفتوح وقضاء وقت ممتع مع أحبائك، مع السماح لنفسك ببعض الوقت لإعادة شحن بطارياتك.



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