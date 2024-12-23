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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس برشنوفيوس الراهب

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس برشنوفيوس الراهب.

قصة القديس برشنوفيوس الراهب

عُرف القديس برشنوفيوس بجهاده الروحي وإخلاصه في العبادة، حيث كان يقيم بكنيسة الشهيد مار مينا بفم الخليج بالقاهرة خلال منتصف القرن السابع، مع بداية دخول العرب مصر.

تعرض القديس لوشاية من أحد الأشرار اتهمه فيها بالإساءة إلى القضاء، فتم استحضاره وتعذيبه بشدة قبل أن يُقطع رأسه، لينال إكليل الشهادة ويخلد اسمه في سجل القديسين.

فيما نظم مركز العائلة المقدسة الثقافي بدير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط دورة متخصصة بعنوان "دراسة في جغرافية سفر التكوين"، استمرت لمدة يومين بحضور نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير.

قدّم الدورة الأب القس مرقس فوزي، المدرس بقسم الكتاب المقدس بمعهد الرعاية والتربية وكاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الشركة في القاهرة. 

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