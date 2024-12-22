دير المحرق ينظم دورة تثقيفية حول جغرافية سفر التكوين

نظم مركز العائلة المقدسة الثقافي بدير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط دورة متخصصة بعنوان "دراسة في جغرافية سفر التكوين"، استمرت لمدة يومين بحضور نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير.

قدّم الدورة الأب القس مرقس فوزي، المدرس بقسم الكتاب المقدس بمعهد الرعاية والتربية وكاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الشركة في القاهرة.

وشهدت الدورة مشاركة عدد من آباء رهبان الدير، بالإضافة إلى الآباء الكهنة الجدد الذين يقضون فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم داخل الدير.

تأتي هذه الدورة في إطار الأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للكتاب المقدس.



الأنبا مقار يترأس احتفالات إيبارشية الشرقية بتكريم المتفوقين



نظّمت إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس احتفالية خاصة لتكريم المتفوقين من كنائس مدينة العاشر، المشاركين في مهرجان الألحان ودراسة الكتاب المقدس وفق المنهج الخاص بالإيبارشية.

أقيمت الاحتفالية في كاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر وسط أجواء احتفالية مميزة.

شهد الحفل حضور نيافة الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية، الذي استمع إلى عروض فنية مميزة قدمها فريق مجمع من كافة كنائس المدينة، إلى جانب عدد من الموهوبين الذين أبدعوا في تقديم مهاراتهم. وتم في ختام الحفل توزيع الدروع والهدايا على المتفوقين تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم.

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