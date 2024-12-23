الصحة تكشف أهم محاور استراتيجية مكافحة الإيدز 2025

كشفت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، عن أهم أهداف استراتيجية مكافحة الإيدز الجديدة 2025- 2030 بعد تحديثها، حيث تقوم على عدة محاور منها 3 “أصفار” وتهدف إلى تسجيل صفر إصابات، وصفر وصمة عار للحالات المصابة، وصفر وفيات.

تحديات تواجه مرضى الإيدز منها الوصمة والعار ضد المرض

وأكدت خلال ورشة عمل للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أن هناك تحديات تواجه مرضى الإيدز منها الوصمة والعار ضد المرض بجانب الخوف من المجتمع ولذا تم العمل على استراتيجية حصول تلك الفئات المستهدفة.

وأوضحت أن استراتيجية وزارة الصحة تستهدف كيفية تعظيم المساواة بين المرضى في الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية بالآلية المناسبة وتصحيح المفاهيم المغلوطة والوصم والتمييز



وأكدت أن مصر من الدول ذات المعدلات المنخفضة لإصابة الإيدز بنسبة أقل من ١% من عدد السكان.

وزارة الصحة نجحت في تقليل انتقال العدوى من الأم للجنين

وقالت مدير برنامج مكافحة الإيدز إن وزارة الصحة نجحت في تقليل انتقال العدوى من الأم للجنين وأصبحت جميع السيدات الحوامل المصابات بالإيدز ينجبون أطفال سالمين عن طريق حزمة إجراءات اخذتها وزارة الصحة.

وتابعت أن الاستراتيجية تقوم على كسر الحواجز ونشر الوعي وتوفير التمويل اللازم لمكافحة مرض الإيدز، وذلك على مستوى الموارد المالية والبشرية.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز)، والتي ستغطي الفترة من عام 2024 حتى 2030، والتي تعد خطوة مهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030»

القضاء على فيروس نقص المناعة البشري بحلول عام 2030

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان، التزام وزارة الصحة والسكان بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق القضاء على فيروس نقص المناعة البشري بحلول عام 2030 وفقًا لرؤية الدولة وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للصحة.

وأوضح الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن وزارة الصحة تعمل في خطتها لمكافحة المرض، بشكل علمي من خلال عدة محاور، أهمها الوقاية والذي يعد محورًا ثابتا في استراتيجيات العمل بوزارة الصحة والسكان، وكذلك محور البيانات وتحديثها، والمسح الصحي الذي يساعد على وضع خارطة الطريق لتحقيق الأهداف المرجوة في مكافحة الفيروس.

وتابع «حساني» أن محاور العمل تشمل أيضًا محور القواعد والدلائل الإرشادية، حيث يتم وضع قواعد في التشخيص والعلاج من خلال اللجان العلمية المختصة، مشيرًا في هذا الصدد إلى إتاحة 100% من أدوية فيروس نقص المناعة البشري لعلاج المصابين على نفقة الدولة، من خلال 27 مركزًا بجميع المحافظات.

التمييز في تقديم الرعاية الصحية للمصابين

وأكد «حساني» على محور المساواة وعدم التمييز في تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتقليل الوصمة المرتبطة بالمرض، وتكثيف الجهود المجتمعية للتوعية حول طرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منها، مشيرًا إلى نماذج الشراكة الإيجابية والناجحة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية والتي أثبتت دورها الفعال في الوصول للفئات المستهدفة.

تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز)

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز)، أهداف ومحاور تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز) والتي من المقرر إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، بما يتفق مع الخطة العالمية لمكافحة الإيدز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوصول لمفهوم «ثلاثة أصفار» صفر إصابات جديدة، وصفر وفيات مرتبطة بالإيدز، وصفر تمييز، موضحة أن الأصفار الثلاثة تأتي كمبادئ توجيهية، وتلهم العمل عبر مجالات الوقاية والعلاج وحقوق الإنسان.

وأوضحت الدكتورة هبة السيد، أن تحديث الاستراتيجية يشمل 4 محاور رئيسية وهي: تحقيق أقصى قدر من الإنصاف والمساواة في الوصول إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية، وكسر الحواجز لتحقيق نتائج فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير الموارد الكاملة للاستجابات الفعالة لفيروس نقص المناعة البشرية، واستدامتها ودمجها في نظم الصحة والحماية الاجتماعية والأوضاع الإنسانية والاستجابات للأوبئة، وتحديث البيانات لتوجيه التدخلات المركزة.

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