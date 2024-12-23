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أخبار مصر

الصحة تعلن اعتماد أول منشأة رعاية أولية وفق معايير الجودة

وحدة طب الأسرة
وحدة طب الأسرة

أعلنت  وزارة الصحة والسكان  نجاح مركز طب أسرة أبيس 4 التابع لإدارة كفر الدوار الصحية بمحافظة البحيرة بالحصول على شهادة الاعتماد  كأول منشأة رعاية أولية  خارج محافظات المرحلة الأولى من محافظات التأمين الصحي الشامل تحصل على الاعتماد وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

تقديم خدمات صحية آمنة وشاملة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة


وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن هذا الاعتماد يمثل خطوة هامة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية حيث يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان مطابقتها للمعايير الدولية موضحًا أن اعتماد أول منشأة وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعزز ثقة المواطنين في كفاءة النظام الصحي ويؤكد حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية آمنة وشاملة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأشادت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بهذا الإنجاز الذي يعد خطوة نوعية نحو تطوير خدمات الرعاية الأولية مشيرة إلى أن القطاع يستهدف اعتماد 147 منشأة رعاية أولية بحلول 30 يونيو 2025 لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتضمن كفاءة وسلامة الخدمات المقدمة وأكدت أن القطاع ملتزم بتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للفرق الصحية وتطوير بيئة العمل لضمان استمرارية التحسين المستمر في الأداء وتحقيق التميز المؤسسي في جميع المنشآت الصحية المستهدفة.

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وأشارت الدكتورة رشا خضر إلى أن اعتماد المنشآت الصحية وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هو جزء من استراتيجية الوزارة لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة ويرفع من كفاءة التشغيل والإدارة داخل المنشآت الصحية كما يدعم هذا الإجراء تطوير بيئة عمل مهنية وتحفيزية للكوادر الطبية والإدارية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

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