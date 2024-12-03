في اليوم العالمي لذوي الهمم، الصحة: 776 قسم علاج طبيعي يقدم خدماته لأصحاب الإعاقة الحركية

كشفت وزارة الصحة عن أهم الخدمات الطبية والتأهيلية لذوي الإعاقة حيث يتم تأهيل ذوي الإعاقات الحركية داخل جميع أقسام العلاج الطبيعي والتي يبلغ عددها نحو 776 قسمًا بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة أن العلاج الطبيعي يعمل على تحسين القوة العضلية والحركية وتخفيف الآلام والتشنجات العضلية وتعزيز القدرة على الحركة وأداء المهام اليومية بشكل أفضل وأكثر استقلالية.

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم ذلك عن طريق استخدام أحدث الأساليب والأجهزة العلاجية المناسبة لكل حالة وذلك للمساهمة في تحسين الصحة العامة لذوي الإعاقة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يعاني 1.3 مليار شخص أي 16% من سكان العالم من إعاقة كبيرة في جميع أنحاء العالم وفقًا للتقرير العالمي عن الإنصاف في مجال الصحة لذوي الإعاقة، واستنادًا إلى الحسابات العالمية، يوجد في إقليم شرق المتوسط أكثر من 100 مليون شخص من ذوي الإعاقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يُعد الأشخاص ذوو الإعاقة من أكثر الأشخاص تهميشًا في حالات الطوارئ والكوارث والأخطار المناخية الضارة، وهم أكثر عُرضة من مرتين إلى 4 مرات لخطر الوفاة والإصابة وحالات الاختلال لأنهم أقل قدرة على الهروب.

تعرَّض الناس أثناء حالات الطوارئ لمخاطر مثل المسارات التي يتعذَّر الوصول إليها، وتلف منتجاتهم المساعدة مثل الكراسي المتحركة أو حتى أنهم يتخلفون عن الرَكب أثناء الإجلاء.

ولا يُمَثَّل ذوو الإعاقة تمثيلًا كافيًا في الاستجابات الصحية الوطنية الإقليمية لحالات الطوارئ ويجب دمج ذوي الإعاقة عمدًا، لا سيّما في تصميم الإجراءات التي تلبي احتياجاتهم.

ويحتاج ذوو الإعاقة إلى الخدمات الصحية الكافية في جميع الأوقات وخاصةً خلال حالات الطوارئ التي تراعي احتياجات مَن يعانون من اعتلالات بدنية وسمعية وبصرية وفكرية ونفسية اجتماعية.

النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للتعرض للعنف والإيذاء والاستغلال

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للتعرض للعنف والإيذاء والاستغلال على أساس نوع الجنس.

واوضحت انه، غالبًا ما يواجهون مخاطر أكبر من الذكور، والعنف الجنسي والنفسي، بالإضافة إلى أنواع مميزة من العنف:

١-الإهمال الجسدي

٢-إنكار الرعاية

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العنف ضد النساء ذوات الإعاقة هو قضية صحية مهملة ومحسوبة، مما يجعل من حق النساء والفتيات ذوات الإعاقات الحصول على الخدمات الصحية التي تعالج الحواجز مثل نقص المعرفة والمواقف السلبية والممارسات التمييزية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ وتعذر الوصول إلى المرافق والمعلومات الصحية؛ وعدم وجود جمع المعلومات أو البيانات وتحليلها عن الإعاقة.

وأوضحت الصحة العالمية ان الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في المشاركة الكاملة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، يعد إشراكهم بنشاط أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء خدمات صحية أكثر شمولًا وتشجيع مجتمعات محلية أكثر صحة وإنصافًا.

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