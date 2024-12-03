الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

في اليوم العالمي لذوي الهمم، الصحة: 776 قسم علاج طبيعي يقدم خدماته لأصحاب الإعاقة الحركية

اليوم العالمي لذوي
اليوم العالمي لذوي الإعاقة، فيتو

كشفت وزارة الصحة عن أهم الخدمات الطبية والتأهيلية لذوي الإعاقة حيث يتم تأهيل ذوي الإعاقات الحركية داخل جميع أقسام العلاج الطبيعي والتي يبلغ عددها نحو 776 قسمًا بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للوزارة.

 

وأوضحت وزارة الصحة أن العلاج الطبيعي يعمل على تحسين القوة العضلية والحركية وتخفيف الآلام والتشنجات العضلية وتعزيز القدرة على الحركة وأداء المهام اليومية بشكل أفضل وأكثر استقلالية.

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم ذلك عن طريق استخدام أحدث الأساليب والأجهزة العلاجية المناسبة لكل حالة وذلك للمساهمة في تحسين الصحة العامة لذوي الإعاقة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يعاني 1.3 مليار شخص أي 16% من سكان العالم من إعاقة كبيرة في جميع أنحاء العالم وفقًا للتقرير العالمي عن الإنصاف في مجال الصحة لذوي الإعاقة، واستنادًا إلى الحسابات العالمية، يوجد في إقليم شرق المتوسط أكثر من 100 مليون شخص من ذوي الإعاقة.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يُعد الأشخاص ذوو الإعاقة من أكثر الأشخاص تهميشًا في حالات الطوارئ والكوارث والأخطار المناخية الضارة، وهم أكثر عُرضة من مرتين إلى 4 مرات لخطر الوفاة والإصابة وحالات الاختلال لأنهم أقل قدرة على الهروب. 

 

تعرَّض الناس أثناء حالات الطوارئ لمخاطر مثل المسارات التي يتعذَّر الوصول إليها، وتلف منتجاتهم المساعدة مثل الكراسي المتحركة أو حتى أنهم يتخلفون عن الرَكب أثناء الإجلاء.

ولا يُمَثَّل ذوو الإعاقة تمثيلًا كافيًا في الاستجابات الصحية الوطنية الإقليمية لحالات الطوارئ ويجب دمج ذوي الإعاقة عمدًا، لا سيّما في تصميم الإجراءات التي تلبي احتياجاتهم.

 

 

ويحتاج ذوو الإعاقة إلى الخدمات الصحية الكافية في جميع الأوقات وخاصةً خلال حالات الطوارئ التي تراعي احتياجات مَن يعانون من اعتلالات بدنية وسمعية وبصرية وفكرية ونفسية اجتماعية.

 

النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للتعرض للعنف والإيذاء والاستغلال

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للتعرض للعنف والإيذاء والاستغلال على أساس نوع الجنس.

واوضحت انه، غالبًا ما يواجهون مخاطر أكبر من الذكور، والعنف الجنسي والنفسي، بالإضافة إلى أنواع مميزة من العنف:

١-الإهمال الجسدي

٢-إنكار الرعاية

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

نصيحة مهمة يجب اتباعها لتجنب مضاعفات مرض السكر

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العنف ضد النساء ذوات الإعاقة هو قضية صحية مهملة ومحسوبة، مما يجعل من حق النساء والفتيات ذوات الإعاقات الحصول على الخدمات الصحية التي تعالج الحواجز مثل نقص المعرفة والمواقف السلبية والممارسات التمييزية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ وتعذر الوصول إلى المرافق والمعلومات الصحية؛ وعدم وجود جمع المعلومات أو البيانات وتحليلها عن الإعاقة.

وأوضحت الصحة العالمية ان الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في المشاركة الكاملة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، يعد إشراكهم بنشاط أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء خدمات صحية أكثر شمولًا وتشجيع مجتمعات محلية أكثر صحة وإنصافًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعاقات الحركية التشنجات العضلية العلاج الطبيعي المستشفيات والوحدات الصحية خدمات ذوي الاعاقة ذوي الإعاقة الحركية وزارة الصحة لذوي الإعاقة

مواد متعلقة

في يومهم العالمي، 4 مبادرات تقدمها وزارة الصحة لـ الإعاقات الشائعة

هل ينتقل الإيدز بالعناق والمصافحة؟ الصحة توضح

وزير الصحة: 330 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر

الصحة: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال في مستشفى الهلال بسوهاج

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

فرمان جديد لمجلس أبو ريدة يحسم مصير ميكالي مع منتخب الشباب

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية