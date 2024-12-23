الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يستعين بتجربة الأهلي في حراسة المرمى

مباريات مانشستر يونايتد
مباريات مانشستر يونايتد

 كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد، يرغب في الحصول على خدمات حارس مرمى جديد خلال الموسم الحالي.

يأتي ذلك على طريقة الأهلي أثناء ولاية مانويل جوزيه حين تعاقد مع نادر السيد في وجود عصام الحضري في حراسة المرمى. 
 

ويقدم أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد، أداء مذبذبا هذا الموسم ويرتكب العديد من الهفوات.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أعاد مانشستر يونايتد إحياء اهتمامه بضم إيلان ميسلييه حارس ليدز، لمنافسة أندريه أونانا على المركز الأساسي.


وأشارت إلى أن كشاف الحراس توني كوتون لا يزال معجبا بحارس ليدز يونايتد إيلان ميسلييه، الذي كان هدفا للشياطين الحمر قبل عامين، لكنه تراجع في المستوى عندما هبط فريقه من الدوري الإنجليزي الممتاز.  

 

وظل كوتون يتابع مباريات ميسلييه بانتظام، ويعتبر الحارس الفرنسي البالغ 24 عاما، واحدا من الخيارات الواعدة للمستقبل.  

وكان ميسلييه موهبة بارزة عندما ظهر مع ليدز، وقد خاض بالفعل أكثر من 240 مباراة احترافية.

 

وحقق مانشستر يونايتد رقما تاريخيا سيئا، خلال مواجهته أمام بورنموث، والتي تلقى فيها هزيمة مخجلة.

 

تجرع مانشستر يونايتد، هزيمة جديدة في البريميرليج، بعدما سقط على ملعبه على يد ضيفه بورنموث، بثلاثية نظيفة، في ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة 17 للمسابقة.

وسجل أهداف بورنموث كل من دين هويجسين (29) وجاستن كلايفرت (61 من ركلة جزاء) وأنتوين سيمينيو (64).

رقم سلبي لمانشستر يونايتد 


وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدوري الانجليزي، التي يتواجد فيها مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الجدول (المركز الـ13)، خلال إجازة الكريسماس.


وأضافت الشبكة، أن ساوثهامبتون هو الفريق الوحيد الذي استقبلت شباكه 3 أهداف أو أكثر على ملعبه هذا الموسم (5 مرات) أكثر من مانشستر يونايتد صاحب الـ (4 مرات).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد إيلان ميسلييه ليدز اندرية اونانا الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الكشف عن طبيعة إصابة ساكا ومدة غيابه عن مباريات آرسنال

أرقام مميزة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة عشر

موسم للنسيان، رقم سلبي لمانشستر يونايتد بعد الهزيمة من بورنموث

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة وطرق إخطار الطلاب بها

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أشهر صيغ الاستعاذة من الشيطان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية