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رياضة

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

مانشستر يونايتد وبورنموث
مانشستر يونايتد وبورنموث

فاز فريق بورنموث على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف بورنموث الأول عن طريق رأسية مميزة من ديان هويسين في الدقيقة 28، فيما سجل الهدف الثاني جاستن كلويفرت في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، والهدف الثالث سجله أنطوان سيمينيو في الدقيقة 62.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث 

في حراسة المرمى: أونانا

في خط الدفاع: دالوت، مارتينيز، ماجواير، مزراوي.

في خط الوسط: مالاسيا، ماينو، أوجارتي.

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ديالو، زيركزي.

تشكيل بورنموث أمام مانشستر يونايتد 

كيبا، هويسين، كيركيش، زابارني، سميث، دانجو، ادامز، سيمينيو، كريستي، كلويفرت، ايفانيلسون

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل مان يونايتد المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد فريق بورنموث في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

 

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