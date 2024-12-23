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جامعة الإسكندرية توجه بتفعيل خطة مواجهة موسم الأمطار والنوات

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية توجه بتفعيل خطة مواجهة موسم الأمطار

وجه مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتفعيل  دور اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ خطة الجامعة لمواجهة موسم الأمطار والنوات، ومراجعة الأسطح جيدًا قبل النوات القادمة لعدم تسرب مياه الأمطار وحدوث أضرار للمباني، والتأكد من سلامة صرف مياه الأمطار الخاصة بالأسطح بطريقة سليمة وأمنة عن طريق الشنايش والجراجير الخاصة بأسطح المباني، وكذا متابعة طرق الصرف بشوارع الكليات والفروع والتأكد من صلاحيتها لاستيعاب مياه الامطار، والقيام بجميع الإجراءات الوقائية وإزالة أي متعلقات من أعلي الأسطح لعدم وقوع أضرار بالمنشآت، والكشف علي جميع مصادر الكهرباء في مختلف الأماكن وعزلها تماما. 

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وأكد الدكتور سعيد علام أن الجامعة تعمل وفق خطة مدروسة لمراجعة كافة النظم المتعلقة بتصريف المياه وعزل الأسطح ومراجعة المنشأت الجامعية سواء في المدن الجامعية أو مباني الجامعة وتوفير فرق تدخل عاجلة لرصد أي تراكمات داخل الجامعة والتعامل معها بصورة عاجلة.

اجتماع موسع لقيادات جامعة الإسكندرية لتفعيل دور اللجنة لمواجهة الأمطار 

كما وافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ومصنع الفتح لمنتجات الألبان،  كما أحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كليات الطب والصيدلة والعلوم والتمريض والتربية للطفولة المبكرة بشأن مشاركة الكلية في القافلة الطبية  والمجتمعية ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) بمنطقة السيوف ومنطقة كينج مريوط.

كما أحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة بشأن ورشة عمل بعنوان " تبادل خبرات حول أهم الدروس المستفادة والنتائج المحققة"، والندوة التوعوية بعنوان " ترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكة الصرف الصحي بالتعاون مع الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وندوة "التربية الإيجابية" وندوة "الإسعافات الأولية" واحتفالية عيد الطفولة.

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بجامعة الاسكندرية الدكتور سعيد علام شبكة الصرف الصحي بالاسكندرية عيد الطفولة

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