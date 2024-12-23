أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مريض ونقله للمستشفى لتلقي العلاج

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لاستغاثة مواطن غير قادر على الحركة ونقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إستغاثة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ) مريض وغير قادر على الحركة لنقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم مساعدته وإنزاله من مسكنه بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

ومن جانبه تقدم المبلغ بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة له.



جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.

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