الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل بأتوبيس ودهس قائده بطريق الأتوستراد 

اصطدام سيارة نقل
اصطدام سيارة نقل بأتوبيس نقل عام, فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام سيارة نقل بأتوبيس بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل  بأتوبيس  نقل عام ودهس قائده بطريق الأتوستراد <br> 
الأمن يكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل  بأتوبيس  نقل عام ودهس قائده بطريق الأتوستراد 
 


اصطدام سيارة نقل بأتوبيس


تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية) وقدم تقرير طبى مُتضمنًا إصابة والــده (سائق بهيئة النقل العام- مقيم بالمرج  "بجــرح متهتك بالساق اليمنـــى") وقرر بأنه بتاريخ 31/10/2024، وحال توقف والده بالأتوبيس قيادته "تابع لجهة عمله" على جانب طريق الأوتوستراد بدائرة القسم، إصطدمت به من الخلف سيارة نقل مجهـــولة، نتج عن ذلك تلفيات بالأتوبيس، ولدى محاولته إيقاف قائدهــا إصطدم به مُحدثًا إصابته المُنوه عنهــا، ولاذ بالفـــــرار، وأفاد بعدم تقدمه بالبلاغ فى حينه للإطمئنان على حالة والده الصحية.

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و بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة وتبين أنها "بدون لوحات معدنية".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل الواقعة خوفًا من تعدى الأهالى عليه.
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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قسم شرطة البساتين مديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ن إصطدام سيارة نقل بأتوبيس

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